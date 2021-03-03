Сеул, , 14:56 — REGNUM В январе 2021 года объём обработанных контейнерных грузов в портах Южной Кореи составил 2,47 млн 20-фунтовых контейнеров, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

По их словам, показатель продолжает расти на протяжении пяти месяцев подряд.

Известно, что 1,42 млн контейнеров пришлись на экспорт и импорт, что на 8,9% больше, чем в январе 2020 года. Объём экспортных грузов вырос на 11,7%, до 710 тыс. 20-фунтовых контейнеров, а объём импортных грузов — на 6,2%, до 710 тыс. 20-фунтовых контейнеров.

Однако объём перевалочных грузов, напротив, сократился на 2,4%, до 1,02 млн 20-фунтовых контейнеров.

В частности, объём обработанных контейнерных грузов в порту Пусана вырос на 1,9%, до 1,84 млн 20-фунтовых контейнеров, в порту Инчхона — на 15,7%, до 307 тыс. 20-фунтовых контейнеров, а в порту Кваняна, напротив, сократилось на 1,8%, до 164 тыс. 20-фунтовых контейнеров.

Между тем, общий объём обработанных грузов в портах Южной Кореи сократился на 1,6%, до 128,95 млн тонн.