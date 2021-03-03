Каир, , 14:52 — REGNUM Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт переизбран на данную должность на второй срок во время консультативной встречи, предшествующей очередной сессии Лиги на уровне министров иностранных дел, проходящей в Каире. Об этом 3 марта сообщает египетский информационный портал Youm7.

«Министры иностранных дел арабских стран одобрили продление срока полномочий генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абул Гейта на новый период», — говорится в сообщении.

Также указывается, что главы МИД стран Лиги проголосовали за данное решение единогласно. При этом известно, что срок полномочий переизбранного главы Лиги составляет пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля власти Катара пообещали выделить 60 миллионов долларов для обеспечения сектора Газа природным газом.