Новосибирск, 3 марта 2021, 14:49 — REGNUM Памятная стела «Новосибирск — город трудовой доблести» будет установлена на площади Калинина. Первый камень будет заложен 9 мая 2021 года, сообщило региональное правительство.
«В течении полутора месяцев эксперты и жители Новосибирской области определяли место для установки памятной стелы. На заседании регионального Оргкомитета «Победа» местом для установки стелы была утверждена площадь Калинина», — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Отметим, что с 3 сентября по 25 декабря 2020 года Российским военно-историческим обществом проведён Всероссийский конкурс на эскиз памятной стелы, которую планируется установить в городах, удостоенных почётного звания «Город трудовой доблести».