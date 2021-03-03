Москва, , 14:48 — REGNUM В России и других странах Странах Содружества Независимых Государств (СНГ) запустят вещание 12 телеканалов на узбекском языке, сообщили в пресс-службе российской компании SPB TV.

Национальная телерадиокомпания Узбекистана (НТРК) подписала соглашение с SPB TV о дистрибуции контента на узбекском языке на территории СНГ.

Телеканалы на узбекском языке станут доступны на всех типах мобильных экранов с поддержкой технологии DRM. Вещание запустят в марте на различных ОТТ TV-площадках. Общая аудитория оценивается в 2,5 млн человек.

Зрителям будут доступны 12 каналов, в том числе новостные, спортивные и развлекательные. Кроме того, доступны сервисы мобильного телевидения, в том числе «видеоархив» и «отложенный просмотр».

Председатель НТРК Алишер Хаджаев отметил, что на постоянной основе в России остаются более 2 млн граждан Узбекистана. «Долгое время эта аудитория не имела возможности смотреть контент на родном языке. Наше соглашение с НТРК решает эту проблему», — сказал гендиректор SPB TV Кирилл Филиппов.