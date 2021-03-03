Джакарта, , 14:46 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили о землетрясении магнитудой 5,0, произошедшем в провинции Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение произошло 3 марта 2021 года в 06:30 по местному времени у берегов острова Танимбар.

Эпицентр землетрясения находился в море, в 178 км от острова Танимбар и в 190 км от Малуку. Очаг землетрясения находился на глубине 150 км.

По состоянию на 11:51 по местному времени, агентство метеорологии, климатологии и геофизики зафиксировало в регионе повторное землетрясение магнитудой 4,3.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара на стыке трёх литосферных плит.