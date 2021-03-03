Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница Юлия Войта два дня пыталась сделать флюорографию. Вначале из отдалённого микрорайона её отправили в центр города, а затем предлагали платные услуги, сообщила она корреспонденту ИА REGNUM.

По её словам, в поликлинике на проспекте Ленина, 52 аппарат оказался неработающим, а кабинет закрытым. Затем ей несколько раз предложили сделать это обследование платно, а на следующий день она приехала в хирургический корпус горбольницы, где ей отказали в услуге, и только через несколько часов она смогла сделать флюорографию в соседнем корпусе.

«Интересно, сделаю ли я сегодня флюорографию? В любом случае буду писать жалобу в минздрав», — думала Юлия Войта в ожидании долгожданного обследования.

В соцсети Facebook она также поделилась своим опытом с жителями Октябрьского района, в котором проживает. По её словам, флюорографию можно сделать в хирургическом корпусе горбольницы №1. Однако приезжать для этого требуется не с 9:00 до 13:00 по местному времени, как предупреждают в справочной службе поликлиники, а с 13.00 до 16.00. Также она посетовала на то, что о телефону и на сайте больницы ей не предоставили корректной информации о возможности сделать флюорографию.

«Ещё вариант: вы можете пройти эту услугу платно (об этом вам скажут не менее трёх раз. А лучше дождитесь, когда наконец-то починят сломанные аппараты (интересно, их сколько) или в новой поликлинике получат лицензию на новое «крутое» оборудование», — подчеркнула Юлия Войта.