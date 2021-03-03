Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM В Екатеринбурге организуют на улице Вайнера открытый лекторий-кинотеатр, рядом с которым разместятся деревянные идолы. Об этом сообщил руководитель Музея ИЗО Никита Корытин журналистам.

Новое пространство появится у здания фондохранилища центра «Эрмитаж-Урал». Вокруг кинотеатра поставят пятиметровые деревянные скульптуры, перенесённые из парка лесоводов России.

«Это будет фишкой этого места — пятиметровые огромные столбы. Думаю, что людей будет пробирать до дрожи», — цитируют Корытина «Вечерние ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, открытие центра «Эрмитаж-Урал» неоднократно переносилось.

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