Стокгольм, , 19:45 — REGNUM В настоящее время уже несколько стран в Европе меняют стратегии по вакцинации после принятия решения вводить только одну дозу людям, переболевшим COVID-19. Профессор Гётеборского университета Агнесс Уолд предложила то же самое делать в Швеции. Предложение коллеги поддержала профессор Гунилла Карлссон Хедестам из Каролинского университета. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Это очень хороший способ сэкономить дозы вакцины. Вторая доза вообще не приносит результат, если вы заразились и потом получили две дозы. То есть это по сути потерянная доза», — заявила Хедестам в интервью журналистам SVT.

Напомним, что государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл не исключил возможности введения одной дозы переболевшим COVID-19. Сейчас данный порядок вакцинации действует в Испании и Франции. В Италии данная инициатива еще обсуждается.

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