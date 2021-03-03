Уфа, , 14:50 — REGNUM Трех жительниц Башкирии осудили за покушение на убийство женщины с ребенком. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде установлено, что обвиняемой стало известно о том, что ее муж вступил в отношения с 45-летней женщиной. Она рассказала об этом своей сестре. В 2018 году они решили организовать убийство этой женщины и ее ребенка. Подозреваемые попросили знакомую найти киллера, которая за 30 тысяч рублей согласилась помочь в поисках исполнителя: женщина предложила в качестве киллера своего сына. Тогда сестры пообещали заплатить исполнителю 220 тысяч рублей.

Мужчина рассказал стражам порядка о планируемом преступлении. В ходе следственных действий, обвиняемым представили подтверждения исчезновения женщины и ее малыша. Стражи порядка инсценировали поиск потерпевших. Фигурантов уголовного дела задержали после передачи денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам организации и пособничества в покушении на убийство. Свою вину обвиняемые частично признали.

Суд приговорил организатора данного преступления к девяти года лишения свободы. Пособники были осуждены на восемь лет и восемь лет один месяц лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы каждой на один год.

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