Москва, , 14:41 — REGNUM Министерство юстиции России включило межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в список иностранных агентов, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«В реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включён межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», — сообщили в Минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что установлены факты неоднократного получения этой организацией иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, «Альянса врачей» (так называемый профсоюз работников здравоохранения, созданный при поддержке блогера Алексея Навального), возглавляет его «личный окулист» Анастасия Васильева.

Отметим, в 2019 году блогеры нашли у Васильевой во владении элитную недвижимостью, стоимость которой может превышать 50 млн рублей.

Также напомним, что Васильева стала широко известна после того, как в интернет попали её интимные фото, присланные на почту Навальному.

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