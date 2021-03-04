Москва, , 03:19 — REGNUM Действия, а точнее, их отсутствие, министра просвещения РФ Сергея Кравцова становятся похожи на затянувшийся по непонятной причине антракт посередине бездарного спектакля. Стоит ли продолжать мучить такими представлениями просвещаемое население, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

«Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни» Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместо приличествующего отчета о проделанной работе, министр Кравцов «порадовал» президента Владимира Путина обещанием собрать предложения об улучшении системы образования. Любопытно, имеет ли Кравцов представление о том, какое количество такого рода сборов мнений уже состоялось в постсоветский период и о том влиянии, которое они оказали на российское образование. Впрочем, бессистемность подхода к проблемам российской педагогики, которую демонстрирует подход министерства к опросам, заранее может похоронить любую выгоду от выяснения чужих мыслей.

Коронавирусная эпидемия отодвинула на задний план прожектерское философствование, поставив ребром вопросы самой насущной необходимости, в сфере просвещения дела обстоят или должны обстоять именно так, ведь та же пресловутая «удаленка» грозит многими провалами в образовании. А с безграмотным необразованным населением в международной конкуренции отставание просто неизбежно. Читайте статью Андрея Маленького «Министр просвещения Кравцов: пердимонокль, переходящий в антракт и ступор?».