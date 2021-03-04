Москва, 4 марта, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Действия — а точнее, их отсутствие — министра просвещения РФ Сергея Кравцова становятся похожи на затянувшийся по непонятной причине антракт посередине бездарного спектакля. Стоит ли продолжать мучить такими представлениями просвещаемое население, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM «Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни»

Вместо приличествующего отчета о проделанной работе министр Кравцов «порадовал» президента Владимира Путина обещанием собрать предложения об улучшении системы образования. Любопытно, имеет ли Кравцов представление о том, какое количество такого рода сборов мнений уже состоялось в постсоветский период, и о том влиянии, которое они оказали на российское образование. Впрочем, бессистемность подхода к проблемам российской педагогики, которую демонстрирует подход министерства к опросам, заранее может похоронить любую выгоду от выяснения чужих мыслей.

Коронавирусная эпидемия отодвинула на задний план прожектёрское философствование, поставив ребром вопросы самой насущной необходимости, в сфере просвещения дела обстоят или должны обстоять именно так, ведь та же пресловутая «удалёнка» грозит многими провалами в образовании. А с безграмотным, необразованным населением в международной конкуренции отставание просто неизбежно. Читайте статью Андрея Маленького «Министр просвещения Кравцов: пердимонокль, переходящий в антракт и ступор?».