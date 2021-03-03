Стокгольм, , 14:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Стокгольме продолжает ухудшаться. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Сегодня, 3 марта, состоится пресс-конференция с участием представителей столичного депздрава, посвященная проблемам работы системы здравоохранения и следующему этапу вакцинации от COVID-19.

За последние три недели количество выявленных в Стокгольме случаев заражения коронавирусом почти удвоилось. За 8-ю неделю в Стокгольме было выявлено еще 6 336 новых инфицированных. Тремя неделями ранее, на пятой неделе, их было всего 3 225.

«Теперь мы также начинаем наблюдать небольшое увеличение числа пациентов с COVID-19, которые настолько серьезно больны, что нуждаются в стационарной помощи», — исполняющий обязанности главы департамента здравоохранения Стокгольма Йохан Братт.

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