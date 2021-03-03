Стокгольм, , 14:43 — REGNUM В связи с тем, что все большему количеству жителей Швеции предлагается вакцинироваться от COVID-19, в полиции опасаются, что все большее число граждан попадется на «удочку мошенников». Теперь отдел Полиции по борьбе с мошенничеством призывает пожилых людей быть осторожными. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Мошенники быстро адаптируют свой подход к происходящему в обществе. Поэтому в полиции ожидают попыток внедрения новых, поскольку все. Отмечается, что чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди.

«Пожилые люди часто очень доверяют властям и, в данном случае, системе здравоохранения. Это в свою очередь используется мошенниками, чтобы убедить пожилых людей войти в систему с помощью кард-ридера или банк-ID», — заявила Анна-Карин Челлгрен, сотрудник подразделения Полиции Швеции по региону «Запад».

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