Тегеран, , 02:16 — REGNUM После того, как Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост американского президента, вышел из иранской ядерной сделки, Иран воспользовался создавшимся положением для того, чтобы продвинуть свою ядерную программу. Каких успехов уже добился Тегеран и сможет ли нынешний президент США Джо Байден предотвратить появление у Ирана ядерного боеприпаса, рассуждает обозреватель Владимир Васильев.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2015 году Иран согласился приостановить свои работы по обогащению урана и созданию ядерного оружия в обмен на снятие санкций и развитие мирной ядерной энергетики. Но в августе 2018 года президент США Трамп в одностороннем порядке вывел США из договора с Ираном.

Иран почувствовал себя в праве не соблюдать договоренности в рамках «ядерной сделки» и теперь для создания собственного ядерного оружия ему осталось только наработать достаточное количество пригодного для военных целей урана и выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Как же могут развернуться события вокруг Ирана в таком случае и есть ли шанс избежать самого опасного сценария? Читайте статью Владимира Васильева «Иран вплотную подходит к созданию ядерного боеприпаса».