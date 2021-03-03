Москва, , 14:57 — REGNUM С 27 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года услугами ледового катка на главной аллее ВДНХ воспользовались свыше 283 тысяч человек. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба выставки.

Площадь искусственной ледовой площадки составляла 20,5 тыс. квадратных метров. За время её работы услугами по аренде коньков воспользовались 91 777 человек, по заточке — 5702 человека. Индивидуальные занятия с инструкторами «Первые шаги на льду» взяли 439 человек.

«В условиях непростой эпидемиологической обстановки в прошедшем зимнем сезоне каток ВДНХ работал в новом формате. Для минимизации контактов билеты продавались онлайн, зайти на ледовую площадку можно было только в определенное время и определенный павильон», — отмечено в сообщении.

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