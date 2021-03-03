Южно-Сахалинск, 4 марта, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Запугать население Японии «коварными планами агрессивной России» стараются те, кто нацелен на «возвращение северных территорий», под которыми подразумеваются российские Курилы, а иногда даже и Сахалин. Похоже, что иногда сама тема «северных территорий» используется японскими реваншистами для оправдания своей милитаристской пропаганды. О том, чем пугают граждан Японии, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Газета «Санкэй симбун», исповедующая правонационалистические взгляды, разразилась зловещей статьей о возможностях российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые установлены на Курильских островах. Начав с того, что при «захвате Крыма» российские РЭБ полностью парализовали возможности украинского сопротивления, автор статьи в «Санкэй симбун» расписывает подробности действия российской системы, «подобной которой нет даже у американцев».

По его мнению, каждый источник сотовой связи, включая в их число столь популярные у японского населения гаджеты, может стать целью для ракет и артиллерийских снарядов, если его «вычислят» хитроумные российские роботы-шпионы. Эта шокирующая «правда об агрессивной России» вызвала соответствующий отклик в японских соцсетях. Что же предлагают японские пользователи Сети в качестве вариантов защиты от «российской агрессии»? Читайте статью Анатолия Кошкина «Японцы испугались систем РЭБ на Курилах, которых нет даже в армии США».