Волгоград, , 14:53 — REGNUM Деятельность крупной сети наркоторговцев пресекли оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области. Задержан 21 участник организованных групп, которые распространяли наркотики на территории Московской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края, сообщили 3 марта в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, в преступном сообществе действовало несколько структурных подразделений. Продавцы для конспирации пользовались псевдонимами. При силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» задержан 21 человек. В общей сложности в рамках спецоперации изъято более 25 кг наркотических средств и психотропных веществ.

«Участники межрегионального преступного сообщества занимались распространением наркотиков через теневой сегмент сети Интернет. В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики, поставляющие запрещённый товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, а также ряд других регионов», — рассказал на итоговой коллегии МВД России министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

Возбуждены уголовные дела, все задержанные находятся под стражей. В отношении шестерых подозреваемых также возбуждены дела об организации преступного сообщества.