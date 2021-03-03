Волгоград, 3 марта 2021, 14:53 — REGNUM Деятельность крупной сети наркоторговцев пресекли оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Волгоградской области. Задержан 21 участник организованных групп, которые распространяли наркотики на территории Московской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края, сообщили 3 марта в пресс-службе МВД.
По предварительным данным, в преступном сообществе действовало несколько структурных подразделений. Продавцы для конспирации пользовались псевдонимами. При силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» задержан 21 человек. В общей сложности в рамках спецоперации изъято более 25 кг наркотических средств и психотропных веществ.
Возбуждены уголовные дела, все задержанные находятся под стражей. В отношении шестерых подозреваемых также возбуждены дела об организации преступного сообщества.