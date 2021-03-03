Москва, , 14:34 — REGNUM Обсуждение разработки, унификации и внедрения в отелях России стандартов all inclusive — уже давняя необходимость. Вопрос назрел, поскольку индустрия гостеприимства давно в стране встала на ноги и продолжает развиваться, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«После чемпионата мира по футболу в 2018 году и до начала пандемии поток иностранных туристов в Россию подрос почти на 20%, а по итогам 2019 года число зарубежных туристов в РФ подросло еще на 20,5% и превысило 5 млн человек. Россия для них стала еще привлекательнее после девальвации рубля.

Очевидно, что у каждой гостиницы или курортного комплекса есть свои представления о системе «всё включено». Что должно входить в список обязательных услуг — очень важно определить российским профильным регуляторам, изучив лучшие мировые практики.

Как механика предоставления услуг будет реализована в небольших и крупных отелях — тоже очень хороший вопрос. Интересно также оценить, чем все-таки будет отличаться тот же «полный пансион» от «все включено».

Рост качества сервиса в гостиничном бизнесе позволит подстегнуть дальнейшее развитие внутреннего туризма. Любые изменения сервиса в лучшую сторону повысят привлекательность России как для отечественных, так и для иностранных туристов.

Особенно важно идти в ногу со временем участникам рынка, обслуживающие самые популярные туристические маршруты в России», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм начнет разработку единого стандарта оказания гостиничных услуг по системе «всё включено». Такое поручение дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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