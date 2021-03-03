Набережные Челны, Татария, , 15:35 — REGNUM Житель Набережных Челнов задолжал на содержание детей алименты в размере 1 млн рублей. В отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Об этом сообщаеет пресс-служба управления ФССП России по РТ.

Должник ранее был трудоустроен, но вскоре уволился и забыл о содержании детей. С тех пор мужчина официально нигде не работал и уклонялся от уплаты алиментов. Уголовное дело возбудили в связи с тем, что должник не принял меры и после назначения обязательных работ на 30 суток и ареста за уклонение от исполнения административного наказания. Материалы дела отправили для расммотрения в суд.

С начала 2021 года к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлекли более 180 должников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Набережных Челнов троим несовершеннолетним детям от двух браков задолжал более 1 млн рублей. В течение нескольких лет 34-летний мужчина не перечислял денежные средства на их содержание. Тогда в отношении недвижимости должника был наложен запрет на регистрационные действия, а его самого объявили в розыск. Когда родители неплательщика алиментов решили продать квартиру, то при оформлении столкнулись с ограничениями. Чтобы их снять, семейная пара выплатила более 1 млн рублей долга, накопленного сыном по алиментам.

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