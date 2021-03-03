Иерусалим, , 14:30 — REGNUM Израилю, возможно, придется ввести четвертый локдаун перед всеобщими выборами 23 марта, заявил координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Аш 3 марта на радио 103FM.

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Аш добавил, что за 2 марта порядка у 4240 был выявлен коронавирус. При этом т.н. коэффициент R (репродукции), который измеряет среднее число людей, которых заражает каждый носитель вируса, снова вырос до 1 ‑ и это на фоне подготовки к третьему этапу выхода из локдауна.

Поддержание коэффициента R на уровне 1 или ниже является одним из критериев, которые министерство здравоохранения установило в качестве условия для ослабления ограничений, наряду с количеством полностью вакцинированных людей и количеством пациентов в тяжелом состоянии. Последние показатели неуклонно улучшаются.