Москва, , 15:00 — REGNUM Спортивный журналист, радиоведущий и комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни в Москве.

Розанов родился 12 июня 1961 года в городе Загорске Московской области и учился в Московском энергетическом институте на факультете электронной техники, однако не окончил его и до прихода на телевидение работал в различных НИИ.

В 1996 году начал работать спортивным комментатором на телеканале «НТВ +», победив на конкурсе комментаторов. Сначала работал на хоккейных матчах, а затем и на футбольных. Он работал на играх чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, а также национальных первенств России, Англии, Италии, Испании.

В 2012 году вместе с Сергеем Крабу получил телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы». В 2019 году у него был диагностирован рак.

Также в минувшем году получил приз «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта», которую учредила Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемония прощания с журналистом и спортивным комментатором Юрием Розановым, о кончине которого стало известно ранее, пройдет 4 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

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