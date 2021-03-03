Джакарта, , 14:30 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Садикин заявил, что цель по вакцинации одного миллиона человек в день будет достигнута, если частный сектор поможет правительству, сообщает CNN Indonesia.

«Чтобы прививать по одному-два миллиона человек в день, правительство должно проводить вакцинацию вместе со всеми сторонами, включая частный сектор», — заявил министр, выступая в Джакарте 3 марта 2021 года.

Буди Садикин также признал, что правительство в настоящее время контролирует вакцинацию против коронавируса, чтобы поддерживать доступность вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 6808 новых случаев заражения коронавирусом.

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