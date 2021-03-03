Новосибирск, , 14:29 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на сегодняшней встрече, 3 марта, обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в РФ Имомуддином Сатторовым развитие сотрудничества в сфере трудовой миграции. Локоть заявил, что Новосибирск заинтересован в квалифицированных специалистах из дружественной республики.

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«Для нас вопрос трудовой миграции — очень важный момент. В летний сезон, когда ведутся масштабные ремонтные работы, строятся дома, дороги и социальные объекты, задействовано большое количество квалифицированных рабочих из Республики Таджикистан. Мы в этом заинтересованы. Наш рынок труда, повторюсь, очень ёмкий. В прошлом году в силу определённых причин, связанных с пандемией, рабочие мигранты не смогли к нам приехать. Надеюсь, что вскоре ограничения будут сняты, границы откроются и мы вернёмся к нормальной жизни», — подчеркнул мэр Новосибирска.

По словам Имомуддина Сатторова, в прошлом году из-за пандемии из Новосибирской области уехали несколько десятков тысяч человек, которые приезжали на сезонные работы.

Сейчас на территории Новосибирской области зарегистрированы 37 совместных российско-таджикских предприятий. Основные направления — строительство зданий и сооружений, оптовая торговля лесоматериалами, чёрными металлами, строительными материалами, фруктами, овощами и другими продуктами.

Из сибирского региона в Таджикистан поставляются минеральное топливо, электрические машины, угольные электроды, древесина, фармацевтическая продукция, пластмассы, органические химические соединения, сахар, крупы, мука и рыба.