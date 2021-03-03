Кострома, , 14:35 — REGNUM Министерство спорта Российской Федерации и Российский футбольный союз заключили соглашение о развитии футбола в Костромской области. Об этом сообщает администрация региона.

Футбольное поле © https://pixnio.com

В рамках соглашения в области построят 13 объектов для занятий футболом, в том числе 5 больших и 6 малых футбольных площадок. Также планируется организовать Школьную футбольную лигу, подготовить несколько десятков новых тренеров и судей.

«Мы хотим сделать этот вид спорта доступным как для костромичей, так и для жителей районов области. Соглашение включает в себя строительство 13 инфраструктурных объектов, среди которых пять полноразмерных и шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. К концу 2024 года мы планируем открыть три новых отделения по футболу с группами подготовки девочек, подготовить несколько десятков новых тренеров и судей. Уверен, что реализация мероприятий соглашения повысит качество подготовки спортивного резерва в регионе и увеличит количество занимающихся футболом жителей области», — прокомментировал решение министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Реализация соглашения рассчитана до 2030 года и будет проходить в рамках трёх проектов: федерального проекта «Спорт — норма жизни», нацпроекта «Демография» и стратегии развития футбола в России.