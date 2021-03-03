Кострома, 3 марта 2021, 14:35 — REGNUM Министерство спорта Российской Федерации и Российский футбольный союз заключили соглашение о развитии футбола в Костромской области. Об этом сообщает администрация региона.
В рамках соглашения в области построят 13 объектов для занятий футболом, в том числе 5 больших и 6 малых футбольных площадок. Также планируется организовать Школьную футбольную лигу, подготовить несколько десятков новых тренеров и судей.
Реализация соглашения рассчитана до 2030 года и будет проходить в рамках трёх проектов: федерального проекта «Спорт — норма жизни», нацпроекта «Демография» и стратегии развития футбола в России.
Справка: футболом в Костромской области на любительском уровне занимаются 12 тысяч человек, включая подростков и женщин. Примерно 2,5 тысячи из них имеют паспорта футболистов. На территории региона расположены 7 футбольных стадионов и 8 полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием. В области нет профессионального футбольного клуба. При реализации соглашения с Минспортом областным властям предлагалось возродить профессиональный футбол, но чиновники отказались от этой идеи, решив сделать ставку на массовость и детей.