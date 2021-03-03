Сеул, , 14:46 — REGNUM В период со 2 по 5 марта начальники штабов вооруженных сил Южной Кореи и США будут отрабатывать совместные действия в кризисных ситуациях. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на военные источники.

Согласно источникам, основная часть совместных военных учений пройдёт с 8 по 18 марта. Учения пройдут в формате компьютерного моделирования.

Напомним, что Сеул и Вашингтон обычно проводят крупные комбинированные учения два раза в год, весной и летом, а также небольшие учения в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Южной Корее началась вакцинация военнослужащих от COVID-19.

Читайте также: В Южной Корее началась вакцинация военнослужащих от COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Южной Кореи и США не определили график проведения учений