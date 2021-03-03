Киев, , 14:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Европейский союз, наконец, признает «гибридную агрессию» России против Украины. Об этом он заявил 3 марта во время брифинга с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Надеюсь, что по итогам заседания Евросовета в конце марта будет предоставлен мощный сигнал об осуждении российской «гибридной агрессии» против Украины», — сказал он.

Зеленский отметил, что не верит в возможность business as usual, или «бизнеса как обычно», между Россией и Евросоюзом до тех пор, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность.

Напомним, украинская пропаганда отрицает ответственность Киева за начало гражданской войны в Донбассе, объясняя её некой «российской агрессией». Отметим, что никаких доказательств пресловутой «агрессии» украинская сторона не может предоставить с 2014 года. РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины сравнил запуск газопровода «Северный поток — 2» с гражданской войной в Донбассе.

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