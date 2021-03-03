Красногорск, , 14:28 — REGNUM За два месяца 2021 года в Подмосковье устранили 237 нарушений состояния и содержания средств наружного оформления и размещения информации на общественных территориях и во дворах. Об этом 3 марта сообщает Госадмтехнадзор Московской области.

Как отметил начальник регионального Госадмтехнадзора Олег Баженов, больше всего незаконных объектов наружного оформления было устранено в Дмитровском округе, Королеве, Люберцах, Коломенском, Наро-Фоминском, Одинцовском округах, Клину и Мытищах.

«В числе нарушений самовольное размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений вне отведенных для этого мест», — сказано в сообщении.

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