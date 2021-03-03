Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM Коллекторам в Казахстане планируют запретить звонить должникам с неизвестных телефонных номеров. Это следует из проекта поправок по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности, сообщает 3 марта издание InformBuro.

Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана одобрили указанные поправки во втором чтении. Законопроект направлен на усиление защиты потребителей финансовых услуг.

Вводится ряд ограничений, пресекающих недобросовестные действия коллекторских организаций. В частности, коллекторов обяжут снимать на аудио и видео взаимодействие с должниками, а также ограничат контакты коллекторов с третьими лицами.

Кроме того, банки и микрофинансовые организации будут предоставлять информацию о номинальных ставках. Кредитное бюро, в свою очередь, передаст эти сведения регулятору для надзора.

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