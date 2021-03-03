Калуга, , 14:52 — REGNUM Судебные приставы-исполнители в 2020 году взыскали с должников 3,8 млрд рублей, сообщили 3 марта корреспонденту ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

В среднем на исполнении у каждого судебного пристава находилось более четыре тысячи производств. Одним из наиболее действенных способов воздействия является применение к должникам временного ограничения на выезд из страны. В результате применения этой меры в минувшем году было взыскано более 198 млн рублей, из которых свыше 19,5 млн рублей по алиментным обязательствам. В результате ограничения должников права управления транспортным средством в 2020 году взыскано 23,5 млн рублей, в том числе 12,6 млн рублей алиментных платежей. В 2020 году в 3,5 раза возросло количество арестов транспортных средств и недвижимого имущества.

Общая стоимость имущества, переданного на реализацию, составила порядка 1 млрд рублей. Общая сумма денежных средств, полученных после ареста и реализации имущества должников достигла 210,4 млн рублей.

За год в полном объеме реализованы требования по 250 тыс. исполнительных документов, а общая сумма денежных средств, взысканная в 2020 году в пользу различных категорий взыскателей, увеличилась на 50 млн рублей и составила 3,8 млрд рублей. В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено почти 1,5 млрд рублей (на 295 млн рублей больше, чем в 2019 году), из которых 632 млн рублей — в консолидированный бюджет Калужской области.

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