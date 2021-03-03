Москва, , 14:22 — REGNUM Потерь в $3 млрд для Украины — это очень большая сумма. При этом в сентябре наступает пик выплат по долгам. МВФ отказал Украине в кредите, и для страны наступают не самые лучшие времена, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Конечно, в свое время можно было обменять газотранспортную систему ГТС Украины на добывающие активы в России или долю в акционерном капитале Газпрома. Однако время уже упущено.

«Северный поток — 2» для Газпрома и России — это вынужденное решение. Конфликт с Киевом зашел слишком далеко. Киев, в принципе, может импортировать СПГ через Одессу, но Турция сказала, что не пропустит газовозы через Босфор.

С другой стороны, даже если Украина объявит дефолт по суверенному долгу, ничего принципиально не изменится.

Возможно, девальвация гривны, тарифы ЖКХ будут расти. Россия все это проходила в 1998 году. Приятного мало, но не смертельно. Украина надеется, что сможет получить необходимые средства на международном рынке.

Ставки сейчас низкие, денег горячих много. Другое дело, найдутся ли желающие дать Украине сейчас в долг после того, как МВФ отказал Киеву в поддержке», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб Украине после запуска проект «Северный поток — 2» может составить $3 млрд, полагает бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

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