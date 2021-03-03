Пермь, , 14:21 — REGNUM В Перми через суд от министерства здравоохранения добились дорогостоящего лекарства для семилетнего ребёнка, страдающего тяжелой формой эпилепсии, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным ведомства, женщина пожаловалась на нарушение прав ее дочери-инвалида на льготное лекарственное обеспечение. Несмотря на то, что консилиум врачей федеральной медицинской организации назначил девочке пожизненно препарат «Стирипентол», минздрав отказал в закупке этого лекарства. В качестве причины указано то, что лекарство на территории России не зарегистрировано. Стоимость одной упаковки «Стирипентола» составляет 65 тыс. рублей.

Прокуратура предъявила иск к ведомству. Суд полностью удовлетворил требования. «Решение суда обращено к немедленному исполнению, выдан исполнительный лист. В ближайшее время региональный минздрав закупит необходимый лекарственный препарат и направит его на лечение ребенка-инвалида», — сказали в прокуратуре.