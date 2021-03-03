Москва, , 14:21 — REGNUM У России на сегодняшний день достаточно своих резервов для того, чтобы финансировать какие-то серьезные проекты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил проректор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя новость о том, что, согласно новым санкциям США, Россия не может получать кредиты у экспортно-импортного банка США.

«Мы практически не зависим от экспортно-импортного банка США, — сказал Сафонов. — По той простой причине, что предыдущие санкции, которые были приняты в период Трампа, запрещали предоставлять кредиты Российской Федерации даже корпорациям. И теперь в список организаций, которые не могут выполнять эту функцию, добавился этот банк. Это никоим образом не ухудшит ситуацию с возможностями получения заемных средств. Кроме того, у нас на сегодняшний день достаточно своих резервов для того, чтобы финансировать какие-то серьезные проекты. Поэтому проблема не в деньгах, а в идеях и направлениях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил, что Россия не сильно пострадает от санкций США, запрещающих американским правительственным организациям предоставлять кредиты РФ.

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