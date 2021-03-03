Омск, , 14:17 — REGNUM Омский городской совет депутатов на очередном заседании исключил из своих рядов депутата Юрия Федотова. В комиссии по противодействию коррупции выявили конфликт интересов в действиях парламентария и бизнесе в сфере ЖКХ, где у него есть доля в управляющей компании, передаёт портал Om1.

Инициатор этого решения Иван Ивченко писал, что предположительно депутат «является учредителем ряда коммерческих организаций и лоббирует интересы этих организаций с использованием статуса депутата». В результате вопрос был вынесен на обсуждение в совет.

Сам депутат перед началом заседания предложил перенести рассмотрение его вопроса. Однако большинство депутатов его не поддержали. В результате за лишения Юрия Федотова мандата проголосовали 10 парламентариев, против выступили двое.

Напомним, в конце 2020 года в Петербурге лишили мандатов сразу несколько муниципальных депутатов. Как сообщало ИА REGNUM, по требованию губернатора из советов были изгнаны, в частности, «яблочники» Вера Морозоваи Анна Каруличева, а также Николай Колошинскийиз «Красного Села». Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал происходящее «административным угаром и беспределом».

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