Москва, 7 марта, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 марта, в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам корректировать свои данные на индивидуальном пенсионном лицевом счете, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

Гражданин сможет обратиться в ПФР, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года.

В случае выявления несоответствия или несовпадения сведений о трудовой деятельности за периоды работы после 1 января 2002 г. данные включаются с учетом проведения Пенсионным фондом РФ проверки их полноты и достоверности.

Как отмечали ранее в правительстве, в ПФР имеется информация о работодателях, у которых зарегистрированное лицо осуществляло деятельность, в том числе за периоды работы до 1 января 2020 г. Однако информация о должностях, а также о реквизитах кадровых документов, на основании которых осуществлялись прием, перевод или увольнение сотрудника, в ПФР отсутствует.