Пенза, , 14:29 — REGNUM В Пензе 3 марта открыли заседание XII областного женского форума «Роль женщины в социально-экономическом развитии Пензенской области». Открыл мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, губернатор Иван Белозерцев.

В программу форума вошли: работа девяти дискуссионных площадок, заседание клуба приемных семей, мастер-класс «Time-менеджмент на каблуках» и встреча женщин — профсоюзных лидеров с уполномоченным по правам человека в Пензенской области Еленой Роговой.

По словам главы региона, женщины играют большую роль в жизни современного общества, очень много женщин — руководителей, политиков, общественных деятелей, предпринимательниц. Женщина вправе сама выбирать личный профессиональный путь, а государство ей в этом должно помогать, обеспечить возможность совмещения социальных ролей, чтобы не стоял жесткий выбор между карьерой и семьей. Именно по этому в регионе активно строятся детские сады и ясли, чтобы каждая мама могла выйти на работу на полный день или с частичной занятостью. В рамках соцконтракта есть возможность пройти переобучение и получить новую восстребованную специальность, отметил Белозерцев.

Отдельное внимание уделяется поддержке женщин старшего возраста. В рамках федеральной программы «Старшее поколение», входящей в нацпроект «Демография», появилась возможность гражданам старше 50 лет бесплатно освоить новые профессии или повысить квалификацию, напомнил глава субъекта Федерации.

В заключении губернатор поздравил собравшихся участниц форума с наступающим Международным женским днем и вручил представительницам профсоюзных организаций области награды.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе подготавливают дорожную карту по проекту «Социальная гостиница» для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Взаимодействие с министерствами труда, соцзащиты, образования и здравоохранения уже выстроено.

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