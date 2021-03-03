Курск, 3 марта 2021, 14:16 — REGNUM Ленинский районный суд Курска оштрафовал депутата Курской областной думы от КПРФ за участие в несанкционированном публичном мероприятии. Резолютивная часть постановления суда была оглашена 3 марта, сообщила пресс-служба суда.
«Немировский М.С. привлечен к административной ответственности по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ за участие в не согласованном с органом исполнительной власти публичном мероприятии, прошедшем в г. Курске
Максим Немировский представляет в Курской облдуме КПРФ. По информации местных СМИ, 31 января он был доставлен в отдел полиции за участие в несанкционированной акции. Сам депутат отрицает свое участие в несанкционированной акции и намерен обжаловать решение суда, пишет «Секунда».