Афины , , 14:18 — REGNUM В центральной части Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом 3 марта сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, подземные толчки произошли на расстоянии 21 км в юго-западном направлении от маленького города Элассон, который, в свою очередь, находится к северу от более крупного города Лариса.

При этом вначале центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,9, потом магнитуда была повышена до 6,9. Кроме того, была изменена информация о глубине залегания очага сейсмособытия — с 2 до 10 км.

Кроме того, согласно имеющимся данным, подземные толчки сильно ощущались в Ларисе и окрестностях города, и во многих других районах Греции — от Афин до Салоник.

Вместе с тем, данных о пострадавших или разрушениях в настоящее время не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 возле побережья полуострова Камчатка.