Афины , , 14:20 — REGNUM Решение правительства Греции о жестком локдауне было катастрофическим для здравоохранения, экономики и трудящихся страны. Об этом 3 марта сообщила лидер оппозиционного движения KINAL Фотиния Геннимата на странице в соцсети Twitter.

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Политик добавила, что третья волна пандемии вышла из-под контроля. Она пояснила, что правительство не укрепило национальную систему здравоохранения и больницы достигли «пределов своих сил».

Геннимата уверена, что «импровизаций и панических полумер» недостаточно, так как они убеждают граждан, которым предстоит еще долгий путь в борьбе с пандемией, учитывая, что вакцинация займет месяцы.

Греции нужен эффективный национальный план, полагает Геннимата, с целевыми мерами для здоровья, общества и бизнеса. Она отметила, что уже месяц просит провести дебаты по этому вопросу в парламенте.