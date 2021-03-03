Москва, , 14:11 — REGNUM Введенные правительствами США и ЕС санкции от 2 марта против российских компаний и чиновников на данный момент носят предупредительный характер. Это как выстрел в воздух, перед задержанием, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«Разница лишь в том, что в данном случае задержание не очень-то и нужно. По большому счету, многие санкции были введены по ранее действующим пактам и законам, так большая часть ограничений связанных с Навальным проводятся по закону о нераспространение химического и биологического оружия от 1991 года.

В соответствие с данным законом, США обязаны через 3 месяца после введения первых санкций, в случае если страна, их цель, не предоставит убедительных доказательств от отказа проведения дальнейших изысканий на эту тему, ввести следующий пакет «более действенных мер».

Но дело в том, что это не всегда обязательно и США могут не пойти на этот шаг. Так, против Северной Кореи такие санкции и по этому же закону были введены в 2018 году, но продолжение не последовало.

Если Джо Байден не пролонгирует санкции под другим поводом (киберпреступления или еще что-то), то уже сделанные шаги не напугают рынки. Это видно даже по текущим торгам на Московской бирже, где с начала дня рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,09%, а долларовый РТС растет на 1,55%.

Российский рубль также показал укрепление более чем на 1,3% с момента объявления «санкций в воздух». Думаю, что какого-то ни было эффекта от данных санкций ждать не стоит, но интересно проследить что же будет дальше», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США опубликовало список российских организаций, попавших под торговые санкции. В список вошли девять компаний.

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