Уфа, , 14:11 — REGNUM «Уфа» одержала победу над «Уралом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 50-й минуте счёт открыл нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов. На 62-й минуте форвард Комнен Андрич реализовал пенальти. А через пять минут Жамалетдинов довёл счёт до разгромного, оформив дубль.

Ранее на групповом этапе Кубка России «Уфа» победила «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0).

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