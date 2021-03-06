Москва, 7 марта, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 7 марта, в России вступил в силу закон, запрещающий всаживать из транспорта детей-безбилетников, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Билет на автобус

Запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.

Если водитель или кондуктор высаживают ребенка на мороз, можно применять ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», санкции по которой варьируют от штрафа в размере 80 тыс. рублей до лишения свободы на срок до одного года.

Широкий резонанс получали случаи, когда кондукторы высаживали детей из автобусов на мороз. В Госдуму в течение двух лет поступали обращения с просьбой запретить контролерам высаживать детей из автобусов и электричек из-за неоплаты проезда, отметили в комитете по транспорту.

В то же время в Госдуме предложили сделать следующий шаг и принять закон о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей.