Кишинёв, , 14:16 — REGNUM Министерство образования Молдавии продлило каникулы для учеников школ из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Об этом пресс-служба министерства сообщила 2 марта.

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Сообщается, что весенние каникулы, будут продлены на неделю до 15 марта. Директорам школ предписано в эти дни обеспечить гибкий график работы, чтобы в учебных заведениях было как можно меньше сотрудников. Дополнительные дни каникул потом нужно будет восполнить.

«Восстановление занятий будет проводиться при личном присутствии учащихся по индивидуальному графику, установленному администрацией каждого учебного заведения», — говорится в сообщении министерства.

Стоит отметить, что в Молдавии растёт число выявленных случаев заражения коронавирусом. По последним данным, в стране выявили 187 847 носителей SARS-CoV-2, из которых признаны медиками выздоровевшими 167 442. Больницы в республиках переполнены пациентами с COVID-19.

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