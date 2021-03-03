Барселона, Испания, , 14:10 — REGNUM Полиция Женералитата утверждает, что экс-президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу заплатил 2 315 775 евро компании, которая клеветала на его ненавистников в клубе и даже на таких игроков, как Лео Месси и Жерар Пике, в социальных сетях. Об этом говорится в отчете от 1 марта, к которому получило доступ издание La Razón.

В документе поясняется, что бывший президент «Барселоны», арестованный 1 марта, пообещал выплатить в общей сложности три миллиона евро Карлосу Ибаньесу, владельцу уругвайской фирмы Nicestream. Этот бизнесмен аргентинского происхождения является пятым фигурантом, в отношении которого ведется расследование по делу, известному в журналистике как «Барсагейт», вместе с Бартомеу, бывшим советником президента Жауме Масферрер и вместе с сотрудниками клуба Оскаром Грау и Романом Гомес Понти.

В отделении каталонской полиции сотрудники оценивают ущерб, который каталонскому клубу уже нанесен, в 1 220 700 евро. Однако эта цифра может быть выше, поскольку уругвайская фирма может потребовать от ФК «Барселона» полной выплаты, которую Бартомеу обещал от имени юридического лица сине-гранатовых.

Кроме того, полицейские указывают на то, что жалоба, поданная предпринимателем Жауме Руресом за оскорбления и клевету, также может нанести дополнительный ущерб из-за «недобросовестного управления» Бартомеу его командой.

Кому это было выгодно?

В полицейском документе от 1 марта, подписанном в Сабаделе, штаб-квартире полиции Женералитата, также указано, что расследования возможного преступления коррупции в бизнесе берут свое начало «в возможной компенсации или возможной выгоде любого рода, которую менеджеры, администраторы, рабочие или сотрудники клуба могли получить в обмен на заключение контрактов, выходящих за рамки установленных процедур».

Как сообщает источник издания, полиция анализирует «денежный след», который футбольный клуб «Барселона» заплатил этим компаниям на сумму менее 200 000 евро, чтобы избежать контроля со стороны совета директоров. По словам сотрудника клуба, контракты на «очернение» в социальных сетях были заключены с пятью разными компаниями, но принадлежащими одному владельцу, совершив, таким образом, обход системы внутреннего контроля.