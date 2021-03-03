Киев, , 14:10 — REGNUM Отбор газа из подземных хранилищ Украины в течение февраля 2021 года стал самым высоким за предыдущие восемь лет, сообщила 3 марта пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз».

Согласно источнику, отбор в феврале составил 2,9 млрд кубометров газа, причем в течение 16 дней подряд — с 6 по 21 февраля из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн кубометров газа.

Всего же с начала отопительного сезона из газохранилищ отобрали 10,23 млрд кубометров газа.

Вместе с тем, запасы газа в распоряжении Украины еще довольно значительны — на начало марта в газохранилищах остается 18,03 млрд кубометров топлива, что на 13% превышает показатели прошлого года. Кроме того, это самый высокий уровень наполнения за прошедшие десять лет, подчеркивают в «Укртрансгазе». Вместе с тем, в эти объемы входит 5,6 млрд кубометров газа, который иностранные трейдеры хранят в режиме «Таможенный склад».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в феврале транзит российского газа по территории Украины упал до минимума за последний год.