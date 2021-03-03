Москва, , 14:09 — REGNUM Российская сторона уже готовит ответ на новые санкции против Москвы со стороны Вашингтона. Об этом 3 марта в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Ответ будет и уже прорабатывается», — подчеркнула дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства сравнила регулярные заявления Госдепа США о готовящихся санкциях в отношении России со сломанным звуковым извещателем, посредством которого Вашингтон «хочет направить сигнал» России.

«Они вещают в какую-то абсолютную пустоту. Я не понимаю: если они этот звук, который производят, направляют нам, мы на него ответили. И дальше он идёт мимо», — отметила Захарова.

По её словам, подобные посылы не достигают своей цели ни в случае с российской аудиторией, ни в случае, если они направлены и на внутриамериканскую аудиторию.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта США и Евросоюз ввели санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

Кроме того, в санкционный список министерства торговли США вошли компании «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Также под санкции попал 27-й Научный центр Министерства обороны России. В Вашингтоне полагают, что данные организации якобы могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химоружия.