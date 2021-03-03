Киев, , 14:14 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» станет для Украины проблемой, наряду с утратой Крыма и гражданской войной в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 3 марта во время брифинга с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Он рассказал, что поднимает данный вопрос во время всех встреч с руководством ЕС и США. В противном случае, газопровод был бы уже полностью готов.

«Если его (газопровод — ИА REGNUM) достроят, помимо Донбасса и Крыма это будет ещё один мощный удар по Украине… Этот вопрос всегда будет в повестке», — отметил Зеленский.

Напомним, в 2014 году в результате государственного переворота в Киеве произошёл частичный распад Украины. Сначала жители Крыма провели референдум, по итогам которого вошли в состав России, а затем в Донбассе начались масштабные акции протеста против новых властей Украины. Киев решил подавить выступления силой, чем спровоцировал вооружённый конфликт и утратил контроль над частью Донецкой и Луганской областей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что власти Украины подготовились к запуску «Северного потока — 2» и готовы к возможным экономическим потерям.

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