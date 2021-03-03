Анкара, , 16:40 — REGNUM США 3 марта ввели максимальную дополнительную таможенную пошлину в размере 4,34% на алюминий, импортированный из Турции, сообщает Haber7.

Министерство торговли США ввело дополнительные таможенные пошлины на алюминий из 18 стран, в том числе из Турции, на том основании, что при импорте алюминия эти государства применяли демпинг и субсидии.

Наибольшая антидемпинговая пошлина вводится на импорт из Германии — 242,8%, из Бахрейна — 4,83%. Расследование по поводу того, применяют ли страны, о которых идет речь, демпинг или субсидирование импорта алюминиевых листов, было запущено в марте 2020 года во время предыдущей администрации США.

Решение, объявленное 3 марта министерством торговли, является окончательным и не подлежит пересмотру.

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