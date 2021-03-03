Москва, , 14:07 — REGNUM В Москве планируется начать строительство двух станций метро Троицкой (ранее — Коммунарской) линии. Об этом 3 марта сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«В этом году мы планируем приступить к возведению двух станций центрального участка Троицкой линии — «Улицы Строителей» и «Севастопольского проспекта», — сказал Загрутдинов.

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По словам чиновника, обе станции являются сложными с технической точки зрения, однако у метростроителей имеется необходимый опыт для выполнения работ.

Как сообщало ИА REGNUM, две станции метро Москвы планируют открыть весной 2021 года.

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