Москва, , 14:10 — REGNUM Поставки птицеводческой продукции, живой птицы и яиц из трёх регионов Чехии в Россию запрещены из-за гриппа птиц. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

Временный запрет вступил в силу 3 марта. Он распространяется на живую птицу, инкубационное яйцо, мясо и продукцию из птицы, произведённые в Высочине, Пардубицком и Пльзенском краях Чехии.

Поводом стало ухудшение на чешской территории эпизоотической обстановки по вирусу гриппа птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по той же причине Россельхознадзор запретил ввоз птицеводческой продукции, живой птицы и яиц из Алжира.

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